Três filmes estreiam nesta semana no cinema de Rio Branco

Mais três filmes chegam às salas do Cine Araújo, nesta quinta-feira (13), localizado no Via Verde Shopping. Entre ação e romance, os gêneros das estreias da semana continuam os mais variados. “Missão Impossível – Acerto de Contas: Parte 1”, “Perdida” e “O Portal Secreto” são as obras que estreiam nesta semana.

Dos mesmos roteiristas e diretor dos sucessos “Missão Impossível – Efeito Fallout”, de 2018, e “Missão Impossível – Nação Secreta”, de 2015, o filme “Missão Impossível – Acerto de Contas: Parte 1” é o sétimo capítulo da franquia de ação e espionagem, que teve início em 1996, e acompanha o agente norte-americano Ethan Hunt (Tom Cruise) em missões altamente secretas e perigosas.

Na trama do novo filme, Ethan e seus parceiros Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), Benji Dunn (Simon Pegg) e Luther Stickell (Ving Rhames) recebem mais uma missão importante. Dessa vez, eles devem rastrear uma nova e aterrorizante arma que, se cair nas mãos erradas, pode representar uma ameaça para toda a humanidade. A equipe precisa, então, partir em corrida frenética e mortal ao redor do planeta. Além disso, Ethan deve enfrentar um novo inimigo misterioso e muito perigoso.

A outra estreia desta semana é a adaptação do romance de Carina Rissi. O filme “Perdida” acompanha a história de Sofia, uma jovem determinada e segura de si que vive na metrópole movimentada do Rio de Janeiro. Ela tem pavor da palavra casamento e nunca conseguiu se conectar com alguém na vida, apenas com os romances que lê desde sempre. Até que um dia ela compra um celular misterioso que a leva para o século dezenove, no Brasil.

Perdida no século e sem saber como, e quando, voltar para o ano de 2022, Sofia acaba sendo acolhida pela família Clarke, dona de uma linda e grande propriedade. Com a ajuda do prestativo, e lindo, lorde Ian Clarke, ela tenta achar alguma maneira de voltar para sua casa, mas não antes de passar por vários perrengues e situações constrangedoras, como o banheiro da época. Em meio às suas buscas, o que Sofia não esperava, era que encontraria seu conto de fadas em um século que não é seu.

O terceiro longa que estreia nesta semana é baseado na saga literária de Tom Holt. O filme do gênero fantasia “O Portal Secreto” acompanha Paul (Patrick Gibson) e Sophie (Sophie Wilde). Eles são contratados como estagiários na misteriosa empresa londrina JW Wells and Co. e logo percebem que seus empregadores são tudo menos convencionais. O CEO da empresa, Humphrey Wells (Christoph Waltz), e o gerente intermediário, Dennis Tanner (Sam Neill), estão revolucionando o mundo da magia ao trazer a estratégia corporativa moderna para antigas práticas mágicas.

Enquanto se acostuma com o jeito peculiar dos companheiros de trabalho, Paul recebe a missão de encontrar ‘O Portal Secreto’. Um objeto que é capaz de transportar as pessoas para qualquer lugar do mundo em um piscar de olhos. Porém, ele e Sofia logo descobrem que a verdadeira agenda da vasta corporação é comandada por vilões carismáticos, que desejam destruir o mundo da magia.

Além de “Elementos”, os filmes “Indiana Jones e a Relíquia do Destino”, “The Flash”, “Os Aventureiros – A Origem” e “Sobrenatural: A Porta Vermelha” também estão em cartaz. A promoção “Todos pagam meia” continua valendo todos os dias e os ingressos podem ser comprados online pelo site https://www.ingresso.com ou presencialmente no Cine Araújo.