Três filmes marcam as estreias de julho do Cine Araújo em Rio Branco

O mês de julho começou recheado de opções para quem gosta de assistir um bom filme. Os amantes do cinema podem curtir as estreias desta quinta-feira (6) no Cine Araújo, que fica localizado no Via Verde Shopping. “Sobrenatural: A Porta Vermelha”, “Um Dia Cinco Estrelas” e “Os Aventureiros – A Origem” são os três filmes que estreiam nesta semana. Além disso, também está disponível a pré-venda do filme “Perdida”.

No quinto capítulo da franquia, “Sobrenatural: A Porta Vermelha”, a história se passa 10 anos após os eventos de “Sobrenatural: Capítulo 2”. A trama volta a seguir a família Lambert, que é formada por Renai (Rose Byrne), Josh (Patrick Wilson, Foster (Andrew Astor), Dalton (Ty Simpkins) e Kali (Juliana Davies). No filme, Josh segue para o leste, para deixar seu filho, Dalton, na faculdade.

No entanto, o sonho do jovem se torna um pesadelo. Ele logo se dá conta de que ainda está muito longe de conseguir levar uma vida normal. Quando os demônios reprimidos do seu passado voltam, repentinamente, para assombrar os dois. Pai e filho são obrigados, então, a retornar à macabra dimensão da Porta Vermelha, e enfrentar uma série de novas, e ainda mais terríveis, ameaças. Encarando seus medos mais profundos para, só assim, banirem seus demônios de uma vez por todas.

Em “Um Dia Cinco Estrelas”, Pedro Paulo (Estevam Nabote) decide colocar seu amado Opala dos anos 70 na rua, para trabalhar como motorista de aplicativo e ajudar a família a sair do sufoco. Além de realizar o grande sonho de sua mãe, que é viajar para Buenos Aires.

Durante a nova jornada, ao longo de seus dias levando passageiros para cima e para baixo, ele passa por diversas situações inusitadas, divertidas e que transformam totalmente a sua rotina e que mudam a sua vida, da sua família e dos seus passageiros. Enquanto isso, Manuela (Aline Campos), esposa de Pedro Paulo, tenta se tornar uma funcionária exemplar na loja em que trabalha e conquistar o cargo de gerente, que também é disputado pelo ambicioso Oswaldo (Marcos Breda).

A terceira estreia da semana é uma ótima opção para levar a criançada para o cinema. No filme “Os Aventureiros – A Origem”, Luccas decide invadir o laboratório do recém-desaparecido cientista Honório Flacksman. Com isso, o grupo de amigos é sugado para um portal que os leva para outra dimensão: a Cidade da Alegria.

No local, eles são abordados por Catarina, chefe dos Guardiões e protetores da Cidade. Ela os interroga e suspeita que estejam envolvidos no recente sumiço do mapa das Pedras do Poder. O grupo encontra o cientista, mas eles precisam das pedras para conseguirem voltar para casa. Nessa aventura, repleta de charadas e armadilhas, a coragem do grupo é desafiada e os amigos devem entender que a união é o que os torna mais fortes.

Pré-venda

A adaptação do romance de Carina Rissi chega ao cinema de Rio Branco. A pré-venda do filme “Perdida” já está disponível. A trama acompanha a história de Sofia, uma jovem determinada e segura de si que vive na metrópole movimentada do Rio de Janeiro. Ela tem pavor da palavra casamento e nunca conseguiu se conectar com alguém na vida, apenas com os romances que lê desde sempre.

Até que um dia ela compra um celular misterioso que a leva para o século dezenove, no Brasil. Perdida no século e sem saber como, e quando, voltar para o ano de 2022, Sofia acaba sendo acolhida pela família Clarke, dona de uma linda e grande propriedade.

Com a ajuda do prestativo, e lindo, lorde Ian Clarke, ela tenta achar alguma maneira de voltar para sua casa, mas não antes de passar por vários perrengues e situações constrangedoras, como o banheiro da época. Em meio às suas buscas, o que Sofia não esperava, era que encontraria seu conto de fadas em um século que não é seu.

Além de "Indiana Jones e a Relíquia do Destino", os filmes "Ruby Marinho – Monstro Adolescente", "The Flash", "A Pequena Sereia" e "Elementos" também estão em cartaz.