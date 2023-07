Tufão na China deixa mortos e mais de 31 mil pessoas são retiradas de Pequim; vídeo

Doksuri é o tufão mais forte a atingir a China este ano e também o segundo mais forte a atingir a província de Fujian desde que há registos, informou o Global Times.

A pvt weather station in rural Beijing has recorded 659.8mm of rainfall for the last 24 hours(reported by my friend residing there in North Beijing). No power supply for the last 6 hours & the rain storms are still continuing

Heavy rain bears down on the Chinese capital & other… pic.twitter.com/uND9or8cjm

— Karnataka Weather (@Bnglrweatherman) July 31, 2023