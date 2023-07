Twitter: substituto do pássaro azul, “X” deve ter logotipo provisório

Agora é oficial. Nesta segunda-feira (24/7), o bilionário Elon Musk aposentou, definitivamente o pássaro azul – símbolo do Twitter – e anunciou a substituição da plataforma pela “X”, mudando radicalmente a identidade visual da rede social.

Desde o início da manhã desta segunda, ao entrar no Twitter, os usuários já se deparavam com o novo símbolo da rede social: a letra “X” estilizada, nas cores preta e branca, no canto superior esquerdo, exatamente onde ficava o tradicional pássaro azul.

O aplicativo do Twitter, por sua vez, ainda não teve sua identidade visual modificada.

No sábado (22/7), Musk convidou seus 149 milhões de seguidores a sugerirem um logotipo para o “novo Twitter”. O bilionário anunciou que o símbolo escolhido deve ser provisório – uma versão definitiva do “X”, mais bem acabada, deve ser lançada em breve.

“Potencializada com IA (inteligência artificial), a X nos conectará de maneiras que mal começamos a imaginar”, afrmou Linda Yaccarino, CEO do Twitter. Segundo a executiva, trata-se de uma “segunda chance” para a plataforma mudar a forma como as pessoas utilizam as redes sociais.

“A X é o futuro do envolvimento ilimitado, centrado em áudio, vídeo, mensagens, pagamentos/bancos, criando uma plataforma global de comércio para ideias, bens, serviços e oportunidades”, completou Yaccarino.

No fim de semana, Musk já havia indicado a mudança visual do Twitter. “Em breve, nos despediremos da marca Twitter e, aos poucos, dos pássaros”, escreveu o empresário.

Ao adquirir o Twitter, em outubro, Musk mudou a denominação social da empresa para X Corp. Em 12 de julho, a X.ai foi anunciada como a frente de desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial do bilionário. A partir daí, vieram as especulações sobre a preferência pelo “X” na nova marca.

Musk também retuitou uma imagem (um “GIF”) de um “X” piscando. Por um instante, o passarinho azul aparecia no lugar da letra, o que seria mais uma indicação da troca. Mais tarde, em um bate-papo de áudio no Twitter Spaces, Musk disse que “sim”, quando questionado se haveria uma mudança do símbolo. “Isso deveria ter sido feito há muito tempo”, acrescentou.

Fuga de anunciantes

Depois da aquisição do Twitter por Musk, em outubro de 2022, a companhia passou por meses de forte turbulência, com milhares de demissões, acusações de perseguição a jornalistas críticos do empresário e fuga de anunciantes.

Entre setembro e outubro do ano passado, antes de Musk comprar a plataforma, os 10 maiores anunciantes do Twitter gastaram US$ 71 milhões em publicidade. Já nos dois primeiros meses de 2023, a queda nos anúncios foi de 89%, para US$ 7,6 milhões, segundo dados da empresa de pesquisa de mercado Sensor Tower.

A receita do Twitter com publicidade nos Estados Unidos desabou 59% em abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano anterior, para US$ 88 milhões. O resultado foi obtido pelo jornal The New York Times, que teve acesso a um memorando interno da plataforma.