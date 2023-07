O encerramento do Carnavale 2023, em Brasiléia, no interior do Acre, acontece neste domingo (02), de Junho, com uma programação extensa na Praça Hugo Poli.

O ContilNet Notícias e San Francisco Filmes irão fazer a cobertura completa do evento no Acre, que será transmitido ao vivo pelo Youtube do ContilNet.

O evento, que também será veiculado na TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre, pelo canal 8.1, das 21h30 às 00h.