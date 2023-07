Um é bom, dois é bom demais! Água na Boca tem pizza média em dobro no delivery

A Água na Boca, pizzaria e restaurante tradicional de Rio Branco, promove uma oferta especial para você: pizza média em dobro.

Neste domingo (30), o consumidor pode fazer um lanche com amigos ou com a família antes de visitar a maior feira de agronegócios do Acre, a Expoacre, e durante a transmissão do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura, o consumidor pode acompanhar toda programação e pedir uma pizza, que ganhará outra do mesmo sabor.

Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp (68) 98417-7475 da Água Na Boca Delivery.