“Uma tradição das nossas famílias“, diz Nicolau ao participar de convênio para novenário de CZS

O novenário de Cruzeiro do Sul, que acontece todos os anos de 5 a 15 de agosto, outra vez terá o apoio do governo do estado. Na tarde desta sexta feira(14), o governador Gladson Cameli assinou com a Diocese do Juruá, um convênio de R$ 75 mil para fortalecer a festa católica.

Presente ao evento, o primeiro secretário da ALEAC, Nicolau Junior lembrou da tradição que a celebração tem para as famílias da região e observou que a festa também gera emprego e renda. “Desde que me entendo por gente participo do novenário. Meus pais me traziam para acompanhar a procissão. Tradição das nossas famílias, esse evento merece o apoio que recebe”, disse o deputado.

O pároco da Catedral, Padre Nilson Maia de Souza , representou a Diocese no ato e agradeceu o apoio e a presença dos representantes do governo e do legislativo. Na última noite do novenário acontece a procissão de Nossa Senhora da Glória, considerada a segunda maior celebração católica da Amazônia.