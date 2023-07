Únicos do UB, Alan Rick e Bittar assinam pedido de impeachment de Barroso

Os senadores Alan Rick e Marcio Bittar, do União Brasil, e outros 15 senadores, assinaram o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, por suposto crime de responsabilidade fiscal. Do Acre, apenas os dois senadores assinaram o documento protocolado nesta terça-feira (19), na Secretaria Geral da Presidência do Senado Federal.

O pedido é baseado na Lei do Impeachment (Lei 1.079, de 1950), que proíbe os ministros do Supremo Tribunal Federal de exercerem atividade político-partidária. Para os 17 senadores e 70 deputados federais que assinaram o pedido, o Ministro revelou a conduta proibida quando disse “nós derrotamos o bolsonarismo” ao discursar no congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), no último dia 12 de julho.

Nas redes sociais, o senador Alan Rick comunicou que assinou o documento, através das redes sociais. “Assinei o pedido de impeachment do Ministro Roberto Barroso, por crime de responsabilidade, conforme o que diz a Lei nº 1.079 de 10 de Abril de 1950”, disse.

De acordo com a Constituição Federal, é do Senado a competência de processar e julgar ministros do STF, membros dos Conselhos Nacional de Justiça (CNJ) e do Ministério Público (CNMP), o procurador-geral da República e o advogado-geral da União por crimes de responsabilidade, que são definidos pela Lei do Impeachment.

Confira a lista dos senadores que assinaram:

1. ALAN RICK (UNIÃO/AC)

2. CARLOS PORTINHO (PL/RJ)

3. CLEITINHO (Republicanos/MG)

4. DAMARES REGINA ALVES (Republicanos/DF)

5. EDUARDO GIRÃO (Novo/CE)

6. ESPERIDIÃO AMIN HELOU FILHO (PP/SC)

7. FLAVIO BOLSONARO (PL/RJ)

8. HAMILTON MARTINS MOURÃO (Republicanos/RS)

9. JAIME BAGATTOLI (PL/RO)

10. JORGE SEIF JÚNIOR (PL/SC)

11. LUIS CARLOS HEINZE (PP/RS)

12. MAGNO MALTA (PL/ES)

13. MARCIO BITTAR (UNIÃO/AC)

14. MARCOS PONTES (PL/SP)

15. PLÍNIO VALÉRIO (PSDB/AM)

16. ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO (PL/RN)

17. STYVENSON VALENTIM (PODEMOS/RN)