Urach justifica fim de casamento: “Ele não gosta de putaria”

Andressa Urach terminou, recentemente, a relação com Thiago Lopes e revelou que conheceu o ex enquanto se prostituía. Durante uma interação com seus seguidores do Instagram, a modelo explicou como se apaixonou por ele e o motivo por não estarem mais juntos.

“Eu me apaixonei por ele porque ele me comeu muito gostoso. Inclusive me fez gozar várias vezes. Por isso me apaixonei, por isso a gente casou, por isso ele casou comigo. A gente só não está junto porque ele não gosta de putaria. Se ele gostasse, a gente estaria fazendo putaria juntos, essa é a verdade”, disse Urach, sem papas na língua. Em outro questionamento, a modelo lamentou que Thiago não gosta da vida promíscua. “Se ele gostasse da vida promíscua, estaria gravando com ele para o OnlyFans, mas ele nunca faria isso. Então, é uma pena. Vamos em frente que tem outras oportunidades”, pontuou. Por fim, Andressa Urach relatou que ainda ama o ex, mas que colocaria algumas regras caso fosse se casar novamente. “O homem tem que ter uma mente muito aberta e tem que ser muito rico também. Tem que gostar ‘da coisa’, porque sou ‘gulosa’. Eu falo na frente do meu filho porque ele tem que saber a verdade, quem fala a verdade não merece castigo”, completou.