URGENTE: estudante é morto com um tiro na cabeça após sair de escola em Rio Branco

O adolescente, identificado como Henrique Miranda, de 15 anos, foi morto com um tiro na cabeça na manhã desta quarta-feira (12), após sair da escola em Rio Branco, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, ele foi chamado por membro de uma organização criminosa para falar sobre uma live e quando chegou ao local, foi morto com um tiro na cabeça.

A Polícia Militar está no local e fez o isolamento da área. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e quando chegou ao local, atestou a morte do rapaz.

Segundo informações da família, o adolescente não tem envolvimento com o crime organizado. A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) foi informada e iniciará as investigações.

Segundo informações da polícia, Junior Henrique é estudante da Escola Antônia Fernandes, no bairro Santa Inês, mas mora na região do Amapá. O jovem estava saindo da escola quando foi chamado por membros de uma facção que domina o bairro Santa Inês, para falar sobre uma live em que o rapaz fez e que apareceu fazendo o símbolo “2” com os dedos.