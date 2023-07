U:verse volta a ser alvo do Procon e diz que vai resolver situação de estudantes

Após o anúncio de encerramento das atividades do Centro Acadêmico U:verse, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) lavrou um auto de constatação para que a instituição prestasse esclarecimentos aos alunos sobre o fechamento.

O ato ocorreu após a instituição apresentar uma nota à comunidade, sendo o contrário dos fatos apresentados em sua defesa ao Procon, em resposta à notificação preventiva sobre denúncias de possível fechamento.

Além disso, uma reunião entre Procon, Secretaria de Estado de Administração (Sead) e as empresas responsáveis pelos estágios dos alunos da instituição aconteceu para evitar que os acadêmicos fossem prejudicados.

Segundo a Agência de Notícias do Acre, as empresas informaram que a universidade prorrogou o vínculo dos estudantes até dia 30 de julho, de modo que não haja desligamento dos estagiários por falta de vínculo com uma instituição de ensino superior.

De acordo com a Agência, o Centro Universitário apresentou esclarecimentos quanto à suspensão das atividades e afirmou que a área administrativa e a secretaria da instituição continuarão funcionando, garantindo aos alunos os documentos necessários para aproveitamento dos estudos de todas as disciplinas que cursou até o semestre letivo em curso.

Segundo a nota da instituição, mesmo após esse semestre letivo, os alunos seguirão tendo à sua disposição o serviço de emissão de documentos acadêmicos de seu interesse e que as emissões de diplomas não serão interrompidas.

Além disso, a instituição também afirmou que há uma parceria com outra faculdade de Rio Branco para realização da migração dos alunos, que está fazendo levantamento das grades curriculares para disponibilizar todos os alunos o plano de migração, que será opcional. De acordo com a U:verse, todo o processo deve ocorrer no período de férias dos alunos.