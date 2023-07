Veículo com nove pessoas bate em buraco, perde o controle e capota na BR-364

O motorista Lucas Amorim, 25 anos, e os passageiros Lorrana Cristina da Silva, 19, Aline dos Santos Santana, 20, Raile Souza da Silva, 24, Sebastião Oliveira da Silva, 32, Damora Oliveira Falcão, Lígia e um adolescente foram vítimas de um grave acidente de trânsito na manhã deste domingo (16), no km 18 da BR-364, em Rio Branco (AC).

Segundo informações das autoridades de trânsito, o motorista Lucas Amorim trafegava no sentido Rio Branco/Porto Velho em um veículo modelo Gol “quadrado”, de cor verde e placa MZN-5897, com nove pessoas dentro, ou seja, seis no banco de trás e três nos bancos da frente, quando acabou batendo em um buraco, perdendo a direção e capotando em seguida, às margens da rodovia.

No capotamento, o veículo ficou totalmente destruído de cabeça para baixo com todos os ocupantes no interior do veículo. Populares que passavam pela rodovia ajudaram as vítimas e acionaram o Corpo de Bombeiros, uma ambulância e as autoridades de trânsito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou três ambulâncias, sendo duas básicas e uma avançada. No local, os socorristas só encontraram seis pessoas, que receberam atendimento médico. Algumas das vítimas estavam com fratura nos braços, nas pernas e cortes profundos na cabeça. Após serem estabilizadas, as vítimas foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb), em estado de saúde estável.

Lígia foi socorrida e levada ao PS de Rio Branco por um taxista que trafegava pela BR-364, que viu que a jovem estava com um corte profundo na cabeça. O motorista Lucas Amorim inicialmente se escondeu em uma área de mata e enquanto caminhava pela BR-364 foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e conduzido até o Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb) e, após receber alta médica, será levado até a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde deve ser ouvido pelo delegado plantonista.

A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), para os trabalhos de perícia. Ao término dos procedimentos, o veículo foi guinchado e levado ao pátio da PRF.