Veja fotos da mansão luxuosa comprada por Gil do Vigor

Ele tá rico, Brasil!!! Dono dos bordões mais divertidos do BBB21, Gil do Vigor está completando 32 nesta sexta-feira (14/7) e comemorou anunciando uma grande conquista com os seguidores. Dois anos após a participação no reality, ele finalmente realizou o sonho da casa própria.

Em uma publicação nas redes sociais, o economista compartilhou imagens do novo lar e incentivou os seguidores a não desistirem de seus sonhos. “Agora não é o Gilberto economista falando, é o Gilberto, homem nordestino, que veio da pobreza, que sempre lutou pra ter suas coisas, que sempre sonhou em ter sua casa e conseguiu realizar seus sonhos através da educação e do BBB”, escreveu o participante da 21ª edição do reality global.

“Hoje eu tenho a oportunidade de, no dia do meu aniversário, me presentear com uma CASA. E assim como eu sonhei, eu quero que todos que ainda não tem o seu cantinho, continuem sonhando, porque uma hora vem”, completou ele no Twitter.

Veja fotos da casa: