Veja quem marcou presença no estúdio da ContilNet na primeira noite da Expoacre 2023

Na primeira noite da aguardada Expoacre 2023, o estúdio da ContilNet foi palco de encontros e presenças ilustres. Personalidades de diferentes áreas marcaram presença e abrilhantaram o evento, deixando os espectadores e fãs empolgados com tanta diversidade.

Um dos destaques da noite foi a presença da rainha do rodeio da Expoacre 2023, que esbanjou simpatia e beleza. Com um traje impecável e uma faixa reluzente, a rainha atraiu olhares e foi o centro das atenções ao chegar no estúdio. Sua presença enalteceu ainda mais a importância e grandiosidade do evento, consolidando a tradição do rodeio na Expoacre.

Além da rainha do rodeio, duas influenciadoras digitais também marcaram presença no estúdio da ContilNet. Rebeca Aguiar e Ludmila Cavalcante, que acumulam dezenas de seguidores em suas redes sociais, foram recebidas com entusiasmo que acompanhavam a cobertura online. As influenciadoras, conhecidas por suas dicas de moda e estilo de vida, abrilhantaram o estúdio com sua energia contagiante e compartilharam suas expectativas sobre a Expoacre 2023 com o público.

Outra personalidade que marcou presença no evento foi o secretário de indústria, Assul. Com vasta experiência na área, Assul trouxe seu conhecimento e visão empreendedora para a Expoacre. Sua presença no estúdio representou a importância do setor industrial no desenvolvimento econômico do estado, ressaltando a diversidade de atividades comerciais presentes no evento.

A presença dessas personalidades no estúdio da ContilNet na primeira noite da Expoacre 2023 reflete a magnitude e o prestígio do evento. A Expoacre 2023 promete trazer ainda mais novidades e surpresas nas próximas noites de evento. A cada encontro no estúdio da ContilNet, a expectativa só aumenta, e o público aguarda ansiosamente para descobrir quem mais marcará presença e deixará sua marca nessa tradicional feira que celebra o agronegócio, a cultura e o entretenimento no Acre.