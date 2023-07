Veja últimos momentos de ex-modelo encontrada na cama nua e morta

São Paulo – Horas antes de ser encontrada morta, nua e com um travesseiro sobre o rosto, no apartamento em que morava na zona sul da capital paulista, a ex-modelo Dalliene de Cássia Brito Pereira, de 21 anos, comprou cigarro e trocou mensagens no celular.

As circunstâncias do crime, assim como sua autoria, têm deixado a Polícia Civil de São Paulo intrigada até o momento.

Câmeras de monitoramento do prédio e de um posto de combustíveis registraram os últimos momentos em que a jovem esteve na rua com vida (assista abaixo).

Dalliene foi em um happy hour com uma colega, após o fim do expediente de trabalho na sexta-feira (30/6). Ela chegou ao prédio onde morava, em Santo Amaro, às 21h10. Enquanto o elevador sobe, até o 9º andar, a jovem não para de trocar mensagens no celular.