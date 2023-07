Vem aí? Filho de Gugu visita a Globo e posa com Serginho Groisman

Filho de Gugu, João Augusto Liberato pediu para participar da plateia do Altas Horas, da Globo, compadada por Serginho Groisman. A emissora é a maior concorrente do SBT, empresa em que Gugu se tornou um dos maiores apresentadores do país.

“Durante essa semana João Augusto quis visitar o estúdio e acompanhar uma gravação do Altas Horas”, revelou Serginho Groisman. O programa vai ao ar em duas semanas. Ele disse estar interessado em talvez fazer o que o pai fazia. Boa sorte”, completou o apresentador.

Essa semana, João Augusto também visitou o SBT para gravar o Programa Silvio Santos, atualmente apresentado por Patrícia Abravanel. Segundo o colunista Gabriel Perline, do IG, João recebeu um troféu em homenagem ao pai.

O jornalista revelou, ainda, que a presença de João Augusto deixou os funcionários mais antigos do SBT emocionados e alguns até chegaram a chorar ao verem o rapaz crescido, já que tinham contato com ele quando ainda era muito pequeno.

No palco do programa, João Augusto revelou que deseja seguir os passos de Gugu Liberato. “Estou me dedicando à comunicação, quero trabalhar com isso, para manter o legado do meu pai”, disse.