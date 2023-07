Vencedor da loteria que ganhou cerca de R$ 67 milhões volta a trabalhar depois de perder fortuna

Em 2004, ele se separou de sua quarta esposa, Brenda, e jurou nunca mais se casar: mas depois se casou mais uma vez, reacendendo seu romance com sua primeira esposa.

“Não me interpretem mal, se eu ganhasse na loteria agora aos 61 anos – eu teria feito tantas coisas diferentes. Eu teria parado de trabalhar… Mas colocar as mãos nos negócios enquanto minha fortuna estava desaparecendo também me ajudou a ficar com os pés no chão, disse ele ao jornal britânico “The Sun”.