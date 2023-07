Em Sena, vereador diz que Mazinho não tem palavra e que vai enganar aliado

O clima de animosidade entre o vereador Pantico (PP) e o prefeito Mazinho Serafim (UB), continua intenso. Na última sessão ordinária desse primeiro semestre, ocorrida terça-feira, o vereador progressista voltou a ‘cutucar’ Mazinho.

Ainda ressentido com o resultado da eleição da mesa Diretora da Câmara, Pantico se dirigiu ao seu colega de parlamento, o vereador Carlos Belisa, e disse que o mesmo será engando pelo prefeito.

Para melhor entendimento é válido frisar: por ocasião da escolha do novo presidente da Câmara, os vereadores de oposição fizeram um acordo com Carlos Belisa, que é da base de Mazinho, para que o mesmo se lançasse candidato. Ele seria facilmente eleito com os votos da oposição. Entretanto, o prefeito entrou em campo e dissolveu a provável candidatura de Belisa prometendo que o mesmo será candidato a vice-prefeito em seu grupo político.

“Vereador Carlos, o senhor estava eleito presidente, mas o prefeito chegou e, de repente, reverteu o quadro. O senhor vai ser enganado nessa promessa de ser candidato a vice-prefeito. O Mazinho já deu várias demonstrações de que não tem palavra. O senhor já está sendo escanteado”, analisou Pantico.

Fiel aliado de Mazinho, o vereador Dos Anjos (MDB) rebateu Pantico: “vereador Pantico, não precisamos da sua preocupação em relação ao nosso grupo político. O nosso grupo nós sabemos conduzir”, comentou.

Pantico é aliado de primeira hora do deputado federal Gerlen Diniz (PP), adversário político do grupo de Serafim.