VÍDEO: Alysson Bestene chora ao falar sobre morte da mãe por covid e atuação na pandemia

O secretário de governo, Alysson Bestene, em entrevista ao ContilNet nesta quinta-feira (6), falou sobre a atuação durante a pandemia de Covid-19, quando foi secretário de Saúde.

Ao falar da rotina intensa de trabalho, Alysson lembrou que precisou se afastar da família e perdeu momentos de convívio com os pais. “Havia três meses que eu tinha retornado e nesse retorno, explodiu essa crise mundial, que foi a Covid-19. Foi um momento desafiador, triste, onde perdemos familiares, amigos, mas também superamos essas dificuldades todas, salvando vidas, que sempre foi o objetivo principal”, disse.

O secretário disse ainda que diante da doença, muitas vidas foram perdidas no Acre e no mundo. “Aqui, graças a Deus, a gente teve bons resultados, foram trabalhos intensos, famílias que choravam junto conosco”, explicou.

Alysson disse ainda sobre a corrida pela vacina e os hospitais de campanha e fixos, que foram construídos no período da pandemia. Além disso, o ex-secretário de Saúde lembrou que muitas pessoas deixaram suas famílias para cuidar de outras que estavam doentes.

“Eu não posso deixar de não me emocionar porque muitas vezes a gente acaba deixando de ficar próximo da mãe e do pai, e elas se vão. E eu perdi minha mãe nesse período, queria ter ficado mais tempo com ela, mas Deus sabe de todas as coisas. A saudade fica daqueles que foram. Eu tenho muita fé, eu sei que um dia a gente vai se reencontrar e onde ela está, ela está sempre olhando por todos nós”, disse.

Veja na íntegra: