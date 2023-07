Vídeo: após ser condenado por estupro, Felipe Prior faz aparição na web

Nesta quarta-feira (19/7), Felipe Prior usou suas redes sociais para se pronunciar sobre sua inocência. Acusado de estupro, o ex-BBB foi condenado a 6 anos de reclusão, no regime semiaberto. No dia 18 de julho, Maira Pinheiro, que atua no processo da jovem violentada, contou ao G1 que vem sendo coagida por fãs do réu.

“Estou aqui para pedir também para vocês pararem de mandar mensagem para as advogadas das que se dizem agredidas por mim. As mensagens atrapalham a minha defesa. Tudo o que eu não preciso nesse momento agora é de maior exposição”, disse Prior.

Depois de alertar que a atitude dos seus admiradores pode prejudicá-lo, ele completou: “Eu preciso nesse momento da força e da compreensão de vocês. Vale ressaltar que eu não sei quem são essas pessoas que estão mandando essas mensagens. Repito que parem, é o único apelo que tenho nesse momento é pedir para parar, não vai contribuir em nada isso tudo”.

Além do recado, Prior afirmou que não cometeu o crime. “Eu sou inocente e que iremos vencer tudo isso. Obrigado de coração, é isso que eu tenho para dizer. Estou passando aqui para agradecer pelas mensagens de solidariedade que estão mandando para mim. Tenho certeza de que vamos vencer essa batalha”, finalizou.

