Vídeo: Ataque de cão provoca briga entre família, bombeiros e PMs

Goiânia – Um ataque de cachorro foi o motivo principal de uma briga generalizada entre uma família, bombeiros e policiais militares em Cidade Ocidental, município goiano do Entorno do Distrito Federal. Conforme relato das corporações, os animais da família, da raça pit-bull, invadiram a casa do vizinho e mataram outro cão.

A confusão aconteceu na última segunda-feira (24/7). Um vídeo registrado por populares mostra a pancadaria. Veja:

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Pelas imagens, é possível ver que um adolescente chega a pegar um pedaço de mármore e ameaça jogar nos bombeiros. Em outro trecho do vídeo, a mulher chuta um dos PMs, que revidou, puxando o cabelo dela.

Conforme a ocorrência, a polícia prendeu o casal e apreendeu o menor. Em depoimento, a mulher disse que, avisada sobre seus cachorros terem matado outro cão, se dirigiu ao local e acabou agredida por um dos bombeiros. Ela declara ter sido jogada no chão e arrastada pelos cabelos.

No relato, a mulher disse que também teve uma arma de fogo e um facão apontados para ela, além de ver os bombeiros chutando o filho dela. A envolvida na confusão acrescentou que não agrediu ninguém, apenas se defendeu.

Também em depoimento, o marido alegou ter visto a mulher apanhando e que não desacatou nenhum dos envolvidos. Ele falou que os bombeiros não deixaram que ele tirasse os animais do lote e, depois, deram um soco nele.