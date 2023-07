Vídeo: baleias levantam caiaque para fora da água

Em uma expedição de caiaque na costa de Puerto Madryn, Argentina, um pai e sua filha tiveram um encontro inesquecível com algumas das maiores criaturas do mar. Fascinadas pelos caiaques, as baleias levantaram suavemente um deles para fora da água — uma ocorrência rara e emocionante.

Embora o vídeo não indique explicitamente qual espécie aparece no encontro, relatos sugerem que são baleias-francas. Essas baleias incríveis podem ser vistas frequentemente no hemisfério sul, entre 20 e 65 graus Sul. No inverno são muito comuns no sul do Brasil.

Elas migram regularmente entre suas áreas de alimentação nas latitudes mais elevadas durante o verão austral até os locais de reprodução em zonas de menor latitude no inverno austral. Populações podem ser encontradas na América do Sul, África do Sul, Nova Zelândia e Austrália.