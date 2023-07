Vídeo: Boninho anuncia últimas vagas do BBB24

Gabriel Sampaio, ex-participante do reality De Férias com o Ex, da MTV, está empenhado em seu novo objetivo: participar da próxima edição do BBB. O brasiliense não esconde o desejo de fazer parte do próximo elenco do programa global, e chegou até a fazer um apelo para Boninho.

O modelo e influenciador usou o Instagram, onde possui mais de 30 mil seguidores, para pedir uma vaga ao diretor do reality. Na legenda de uma foto em que aparece com o cabelo descolorido e sem camisa, Gabriel atiçou o diretor. “Quando eu estou loiro, esquece! Alô Boninho, está na hora de botar um desse em 2024. Tem coragem?”.

Boninho deixa produção de No Limite

Após o fracasso das últimas edições de No Limite, Boninho está fora da próxima edição do reality. A detentora dos direitos do programa, a Endemol Shine, ficará responsável por tocar o projeto.

Em nota ao Metrópoles, a Globo explicou que a mudança foi planejada. “Em 2021, quando licenciamos as três novas temporadas de No Limite, já estava previsto em contrato que a Endemol Shine Brasil, produtora parceira da casa em vários projetos, produziria o reality”, disse, em nota.

A Endemol Shine escolheu Rodrigo Giannetto, responsável pelo The Bridge Brasil, da HBO Max, Vivian Alano, do Ilha Record, Brincando com Fogo e Casamento às Cegas, e Padu Estevão, de Adotada e Jojo Nove e Meia.