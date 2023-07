VÍDEO: carro cai em rio durante travessia no interior do Acre

Na manhã desta sexta-feira (28), um carro de passeio caiu no Rio Juruá durante a travessia entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves. O incidente aconteceu quando o veículo estava senso retirada da balsa de madeira que realiza as travessias.

Não é a primeira vez que casos como este acontece durante o transporte de veículos e moradores que dependem da embarcação para se deslocar de um município ao outro, pedem que seja construída uma ponte, acabando, assim, com o risco de acidentes como esse.

Os danos foram apenas materiais, e o carro foi retirado com ajuda de pessoas que estavam no local. O governo do Estado já trabalha a possibilidade construir uma ponte no local, mas ainda não há previsão para início das obras.