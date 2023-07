VÍDEO: conheça o processo de produção da cerveja Altaneira, produto 100% acreano

A edição mais recente do Relatório Global de Consumo de Cerveja da Kirin Holdings aponta que o Brasil é o terceiro país que mais consome cerveja no mundo. Esse número mostra que a cerveja gelada é preferência entre a população. No Acre, não seria diferente, nas noites e finais de semana é comum vermos milhares de acreanos socializando e tomando uma cervejinha gelada.

Apesar de ser um produto de fácil acesso, o que poucos sabem é qual o processo a cerveja passa até chegar em nosso copo. Para entender melhor o assunto, o ContilNet foi até a fábrica da Altaneira Cervejaria para descobrir como esse líquido é produzido.

Conversamos com o mestre cervejeiro, Max Gama, que nos explicou um pouco do processo de fabricação da única cerveja 100% acreana:

“Tudo começa com o malte cervejeiro, dentro dele tem um amido, que vamos transformar em açúcares. Adicionamos, também, o lúpulo, que vai dar o sabor característico da cerveja. Levamos um dia para fabricar a primeira cerveja. Tem também a filtração, que deixa a cerveja líquida e brilhosa”, conta.

Max revela, ainda, que o processo de produção da cerveja é longo e que leva 22 dias até chegar ao ponto de ser consumida. “Após todo esse processo, que duram 22 dias, você toma cerveja fresquinha e novinha para ser consumida”, revela.

Conversamos, também, com Kayo Campos, responsável pelo setor comercial da Altaneira, que falou um pouco sobre o formato de vendas da cervejaria, pensado para proporcionar conforto para o cliente:

“Nós trabalhamos com alguns formatos de venda, o primeiro são os pontos de vendas, hoje temos mais de 30 pontos espalhados não só em Rio Branco, mas também em outras cidades do estado. E nosso diferencial, que quase ninguém sabe ainda, é que entregamos o chopp nas casas, temos barris de 10 até 50 litros”, explicou.

A Altaneira leva o chopp até sua confraternização, aniversário, churrasco com os amigos ou até mesmo para aquele jantar. Basta entrar em contato pelo número (68) 3015-1011.

Veja o vídeo: