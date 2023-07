Segundo apuração da Banda B, o casal havia terminado relacionamento na última semana. O companheiro, que é motorista de ônibus de turismo, conseguiu entrar no condomínio com ajuda de um morador que não sabia do fim do casamento.

O ex-marido foi até a porta do apartamento e proferiu diversos golpes de faca na cabeça e pescoço. O filho da vítima de 29 anos, na tentativa de ajudar mãe, também foi atingido na cabeça e na mão.

“O rapaz não aceito o fim do relacionamento, invadiu o apartamento e esfaqueou essa mulher e o filho dela, por consequência em ajudar a mãe. Ele conseguiu entrar se passando por morador, pegou a chave e entrou.” relata cabo Niepson à Banda B

A enfermeira foi atendida pelos socorristas do Siate, entubada e encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Cajuru. Já o jovem teve ferimentos leves e não corro risco de morte.

Vídeo

Câmeras de seguranças internas do condomínio mostram o suspeito, de camisa preta e calça jeans, saindo correndo logo após realizar o crime; assista abaixo.