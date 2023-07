VÍDEO: esgoto cai dentro de rio e ao lado de bomba de captação de água; Prefeitura se manifesta

Um vídeo enviado com exclusividade para a reportagem do ContilNet mostra um esgoto a céu aberto caindo no Rio Purus, próximo a uma bomba de captação de água que abastece o município de Manoel Urbano.

Nas imagens é possível ver uma cachoeira de água escura caindo ao lado da bomba. Não se sabe a origem do esgoto. O caso alerta para os perigos do consumo de água contaminada, que pode acarretar doenças como diarreia, febre tifoide, hepatite A, leptospirose e infecções intestinais.

O ContilNet entrou em contato com a assessoria da prefeitura de Manoel Urbano, que por sua vez, afirmou que está tomando conhecimento do caso:

“A prefeitura não tinha conhecimento da situação, até porque se tivesse, resolveríamos esse problema em questão de um dia. A gestão de Manoel Urbano tenta sempre fazer o melhor para o desenvolvimento do município”, informou o assessor, José Veloso.

A assessoria da prefeitura comunicou, ainda, que já está comunicando o caso para a secretaria de Obras para que as devidas providências sejam adotadas:

“A partir de agora já vou procurar saber o que está acontecendo e de onde está saindo a água. Vou procurar o secretário de obras para ele averiguar o ocorrido e tentar resolver o problema”, disse José Veloso.

O assessor colocou, também, a prefeitura à disposição para receber as reivindicações e sugestões da população.

VEJA O VÍDEO: