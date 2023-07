Vídeo: Fã se afoga em piscina durante gravação do DVD de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima realizou a gravação do seu novo DVD nesta terça-feira (4/7), em sua mansão em Goiânia. Durante o evento, uma das pessoas convidadas para curtir o show acabou se afogando na piscina do cantor.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver a mulher batendo os braços desesperada dentro da piscina. Gusttavo Lima estava no palco e ficou observando a cena, assim como outros fãs, que estavam em uma parte rasa da piscina.

É possível ouvir o homem que gravou o vídeo dizendo: “Não sabe nadar, lascou foi tudo”. Enquanto isso, membros da equipe do cantor correram para ajudar. Um dos homens teve que pular na piscina para realizar o resgate.

O DVD do Gusttavo Lima é o único que já vem com Vídeo Cassetada pic.twitter.com/lj1PfjUfpA — Dudu Guimarães (@Dudu) July 4, 2023

Participações

A gravação de DVD do Embaixador, intitulado Paraíso Particular, contou com as participações de George Henrique e Rodrigo, Hugo & Guilherme, Jorge & Mateus, Gustavo Mioto, Matheus e Kauan, Wesley Safadão, Ana Castela , Maiara &Maraísa, Mari Fernandez, Bruno & Marrone, Simone Mendes e Zé Neto & Cristiano.