Vídeo flagra “Vovózona”, sucuri gigante que se esconde em Bonito (MS)

Uma sucuri gigante foi flagrada por um guia turístico na cidade de Bonito, em Mato Grosso do Sul. O animal estava às margens do Rio Formoso, que corta a região, e tinha entre 6 e 7 metros de comprimento, segundo o guia.

As imagens foram feitas no dia 29 de junho e publicadas por Vilmar Teixeira no YouTube e no Instagram esta semana. No vídeo, é possível ver a cobra se movimentando entre as folhagens.

Vilmar conta que essa não é a primeira vez que encontra com a cobra. “Todo ano ela sai [do esconderijo]”, diz ele. Morador de Bonito, ele conta que já deu até um apelido para a sucuri.

“É a Vovózona”, afirma o guia, que diz reconhecer o animal pelo tamanho e as cicatrizes. Veja:CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Há 10 anos, ele grava vídeos das cobras que encontra ao longo do Rio Formoso. “É um registro de consciência ambiental para dizer que tem que preservar. Se preservar, você consegue ver esses animais grandes ainda”.