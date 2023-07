Vídeo: MC Daniel confirma volta com Mel Maia durante show

A confirmação demorou, mas veio. Como esta colunista já tinha adiantado, MC Daniel e Mel Maia seguem juntinhos, após um breve rompimento. Durante uma apresentação no Rio de Janeiro, o cantor confirmou a reconciliação com a atriz e foi além, falando em casamento.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, o Falcão canta que está “off pro amor, casado com Mel Maia”. Após a declaração de Falcão em cima do palco, os fãs foram à loucura. Já a moça tem evitado aparecer em clima de romance com MC Daniel e mantém a volta fora dos holofotes.

Apesar da tentativa de manter tudo em segredo, os dois dão muitas dicas de que estão juntos novamente: o cantor tem ficado no Rio por bastante tempo e os fãs já até identificaram a voz dele em um story postado do Mel Maia com sua cachorrinha, na noite desta segunda-feira (17/7).

Já no dia anterior, domingo (16/7), MC Daniel chegou todo cheio de adesivos de uma viagem de trabalho e foi direto encontrar com a atriz, que publicou uma foto dele em seu Instagram. Nas redes sociais de ambos ainda é possível ver cliques antigos dos dois juntos.

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

Mel Maia e MC Daniel são vistos juntos no Projac

Os seguidores que torcem por uma reconciliação de MC Daniel e Mel Maia podem comemorar: o cantor e a atriz foram vistos juntos por um amigo desta coluna. Após dizer que ele era seu “best” (melhor amigo), o artista saiu na madrugada para encontrar com ela na TV Globo e levá-la em segurança para casa. Um passarinho verde contou para nós que MC Daniel apareceu nos estúdios, por volta da 1h da manhã do dia 27 do mês passado, e os dois saíram de lá juntinhos.

Em um vídeo postado dias antes no TikTok, os pombinhos aparecem brincando, ela procurou mostrar que o relacionamento deles ficou apenas na amizade mesmo e escreveu: “Eu e meu best que é meu ex, me mostrando todas as tentativas das talaricas”, afirmou.

Nas imagens, a Guiga de Vai na Fé, novela das 19h da TV Globo, aparece olhando o celular de Daniel e esboçando surpresa com o que estava lendo. Anteriormente, na última sexta-feira (23/6), Mel havia compartilhado uma sequência de fotos, onde mostrava as pessoas que faziam da sua vida melhor, entre elas o funkeiro. A postagem foi suficiente para que rumores de uma volta circulassem na internet, mas pelo visto, os dois não voltaram a ser um casal.

MC Daniel e Mel Maia começaram o relacionamento em outubro de 2022, mas só oficializaram o namoro em dezembro. Mesmo sem se manifestarem sobre a separação, os artistas deram pistas de que o romance havia chegado ao fim e no dia 11 de junho, ao ser questionado sobre o anel de compromisso que usava, Daniel respondeu “não tem por que eu usar”.

Foto nos stories

Mesmo após confirmarem o fim do namoro, MC Daniel e Mel Maia não se desgrudam. E, em meio a rumores de que teriam voltado, a atriz publicou uma foto do ex em seu Instagram, na tarde deste domingo (16/7).

A imagem foi feita assim que o cantor voltou de uma viagem de trabalho. No clique, ele está cheio de adesivos colados no rosto, colocados por uma menina que ele conheceu na volta, chamada Alice, que ele nomeou como sua “filha do avião”.

Na postagem em que aparece ao lado da criança, MC Daniel fala do sonho de ser pai: “Um sonho do meu coração que ainda vou realizar: uma filha ❤️ Levou 10 segundos pra eu virar amigo da Alice no avião, não é inteligência artificial 🤣 kkk”, se divertiu ele, fazendo referência às fotos que os famosos têm postado com seus filhos projetados.

E não é que Mel Maia comentou na postagem: “Nhoooooooooooooo”. Outros seguidores do artista também se manifestaram: “@mcdaniell você será um excelente pai, com toda certeza. A amizade com a Alice é verdadeira, criança só se identifica com quem tem alma boa e isso você tem de sobra graças à Deus”, afirmou um. “Eu apoio um baby!! ❤️”, disse outra. “Eu achei que era filtro, mas era figurinha de verdade 🤡”, brincou um terceiro.

Notícia do término

MC Daniel, que está em turnê pela Europa, compartilhou várias fotos durante sua passagem por Bruxelas, na Bélgica. Porém, uma coisa chamou atenção dos fãs do funkeiro: ele não está usando a aliança de compromisso que ele deu para a, agora, ex no início do relacionamento.

Ao ser questionado sobre o anel de compromisso, MC Daniel negou que seja necessário usá-lo, o que levou os fãs a acreditarem no suposto término. “Cadê a aliança?”, questionou um internauta. “Não tem por que eu usar aliança”, respondeu o cantor.