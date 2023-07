Vídeo mostra momento em que bomba de combustível explode em posto; veja

Os funcionários do posto conseguiram controlar o incêndio com extintores antes da chegada dos bombeiros. A equipe de socorro fez o rescaldo do incêndio e isolou o local.

De acordo com o gerente do posto de gasolina, Victor Matias, no momento do acidente havia dois frentistas no estabelecimento, e nenhum deles se feriu. Para conseguir controlar as chamas, eles usaram seis extintores de incêndio.

Motoristas que passaram pelo posto na manhã desta quinta-feira (20/7) ainda puderam ver a bomba isolada na pista do estabelecimento. Apesar do susto, o local segue funcionamento normalmente.