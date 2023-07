Vídeo mostra redemoinho em posto de combustíveis no interior do Acre; veja

Um fenômeno surpreendente chamou a atenção dos moradores de Feijó, município localizado no interior do Acre. Um redemoinho foi flagrado nesta terça-feira (04) nas dependências de um posto de combustível da região. As imagens, que retratam com precisão o acontecimento, foram registradas por um cinegrafista amador.

O vídeo, feito com destreza e compartilhado pelo perfil oficial do Feijó Notícias no Instagram, rapidamente viralizou, alcançando muitas visualizações. Apesar do fato atípico, não há registros de danos ou feridos decorrentes do redemoinho.

Veja o vídeo

O que causam os redemoinhos?

Redemoinhos de poeira são colunas de poeira que se levantam do chão girando. As dimensões (altura vertical e largura) são muito variáveis. Podem se estender por algumas centenas de metros acima do solo e até se mover de um local para outro, em curtas distâncias.

A temperatura do ar e do solo muito elevadas é o fator principal para a formação deste fenômeno.

A largura dos redemoinhos de poeira, em geral, é da ordem de algumas dezenas de metros. Alguns deles podem ser realmente densos, acumulando muita poeira que restringe a visibilidade no local que está ocorrendo. Outros são ralos e permitem até a visão por dentro da coluna de poeira.