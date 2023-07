Vídeo mostra suspeito de matar Franciele comprando luvas e touca

O crime aconteceu no dia 31 de maio deste ano, em Colombo, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O marido de Franciele, Adair José Lago, de 40 anos, já está preso. Para a polícia, ambos tiveram atuação direta no assassinato.

Dinâmica do crime

Quando o corpo de Franciele foi encontrado, o marido disse à polícia que ela tinha o deixado para fazer um orçamento numa loja. É aí que a história começa a se desfazer, pois, para a polícia, tudo estava armado. Para a polícia, Franciele já estava morta quando Adair foi deixado na loja para fazer o orçamento.

“A hora que deixou o marido na loja de material de construção, alguém levou o carro com o tapete, depois dispensou o tapete, tacou fogo, e depois deixou o carro com a vítima dentro. Então é evidente que haveria a participação de mais uma pessoa, pois o marido ficou na loja fazendo o orçamento”. descreveu o delegado Herculano de Abreu

Ao rastrear o GPS, os investigadores descobriram praticamente todo o percurso que os suspeitos fizeram. Foi aí que as imagens das câmeras de segurança, do rapaz comprando as luvas, surgiram.