VÍDEO: PM dá bofetada em adolescente que teria invadido casa de pastor e roubado dízimo

Um vídeo que circula nas redes mostra o exato momento em que dois policiais realizam uma abordagem a um adolescente e um deles dá um tapa no rapaz. O caso aconteceu no bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco, na tarde da quarta-feira (5).

Conforme apuração do ContilNet, o adolescente em questão, junto de mais duas pessoas, teria feito um arrastão na casa de um pastor, localizada no bairro Tancredo Neves, na manhã do mesmo dia.

O trio roubou celulares, carteira, televisões e dinheiro. Todos os objetos foram colocados dentro de um carro da família, modelo Prisma de cor preto e placa EMT-5B24, e em seguida, fugiram do local.

Os PMs conseguiram informações sobre um dos suspeitos, que seria o adolescente de 17 anos. Ele estava em uma área de mata. Ao ser abordado, reagiu contra os policiais e foi contido. Depois, ele ficou com as mãos para trás e continuou as ofensas pessoais contra um policial, momento em que populares começaram a filmar mostrando somente a reação do policial dando um tapa no rosto dele.

O mesmo adolescente ainda é suspeito de ter roubado o dízimo de uma igreja na capital, que estava guardado na casa do pastor. O suspeito negou a participação no assalto à casa do pastor, no qual as vítimas foram agredidas e feitas de reféns, caso que causou a indignação da população e dos policiais.

O veículo levado pelos criminosos foi recuperado no início da noite da quarta-feira, já o dinheiro da igreja, que foi recolhido do dízimo e das ofertas, que estava na casa do pastor, não foi devolvido.

Veja o vídeo do momento da abordagem: