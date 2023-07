VÍDEO: Rogéria fala sobre boatos de prostituição e cita troca de mensagens com Nattanzinho

A empresária e influenciadora Rogéria Rocha é quem comanda a cobertura do show do cantor Nattanzinho neste domingo (30), na transmissão do ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco, na Expoacre 2023.

Em entrevista nos estúdios, Rogéria falou sobre trocas de mensagens com o cantor que comanda o 2º show da Feira deste ano. A influenciadora entrevistará Nattanzinho antes do cantor subir ao palco. “Vou tentar tirar alguma coisinha dele por lá”.

Rogéria comentou ainda sobre os boatos que surgiram na internet que falam que ela supostamente seria uma garota de programa de luxo.

“Eu não faço. Minha família me conhece muito bem”, enfatizou a empresária.

Ela disse que o fato de ter feito várias viagens internacionais, atribuíram a ideia de que ela fazia programa fora do país. “Infelizmente o brasileiro tem o costume e não consegue ver uma mulher viajando sozinha. Sempre tendem a pegar as nossas conquistas e colocar em cima de outros”, desabafou.

Veja o momento: