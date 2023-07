VÍDEO: Socorrista do Samu flagra cobra gigante atravessando a BR-364

Uma equipe do Samu de Sena Madureira que fazia na noite de ontem o deslocamento para Rio Branco se deparou com uma cobra sucuri gigante na BR-364. Segundo consta, a ocorrência se deu na altura do km 50.

As imagens feitas pelo socorrista Rivelino do Carmo mostram que o trânsito foi parado por alguns minutos no referido trecho até a cobra atravessar a rodovia e entrar na mata. Vários moradores que viajavam pela BR presenciaram a cena.

Nesses últimos meses, ocorrências dessa natureza tem sido comuns na BR-364, principalmente nas proximidades de algum córrego.

Confira o vídeo: