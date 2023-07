VÍDEO: trator pega fogo durante reabertura de ramal no interior do Acre

Na tarde desta quarta-feira (5), um trator que estava sendo utilizado para a reabertura do Ramal do Castanhal, em Sena Madureira, pegou fogo e ficou completamente danificado.

De acordo com informações, o operador da máquina saiu para almoçar e, no retorno, deparou-se com o trator de esteira em chamas não sendo possível reverter a situação.

Please enable JavaScript play-sharp-fill Link

O representante do Deracre em Sena, Alisson Silva, informou que todos os esforços estão sendo feitos para o envio de um novo trator para a localidade.

Até agora, ainda não foi possível precisar o que teria motivado o incêndio.