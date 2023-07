Vídeo: Xuxa se choca ao reencontrar com ator de Amor, Estranho Amor

Mais de 40 anos após contracenar com Xuxa no filme de Amor, Estranho Amor, onde havia uma cena íntima entre os personagens, Marcelo Ribeiro ainda sente as consequências da atuação com a eterna Rainha dos Baixinhos. Apesar de, na época, ela ainda não ser famosa, o caso virou assunto após a loitra ganhar um programa com crianças e isso acabou prejudicando a carreira do menino, que tinha 12 anos.

O reencontro da apresentadora com o ex-ator, hoje com 54 anos, no documentário que conta a história de Xuxa, foi emocionante para os dois. Xuxa, porém, se mostrou chocada com as coisas que Marcelo contou para ela. O novo capítulo, lançado nesta quinta-feira (20/7), na GloboPlay, mostrou a cena em que a personagem deita na cama ao lado do garoto, sem roupa.

Xuxa, então, analisou: “Essa é a cena que todo mundo coloca na internet, fala e fala. Eles não veem o filme todo, só essa cena. E logo depois, como foi usado isso tudo. Parecia que as pessoas não existiam mais no filme, que era meu, a minha biografia, que eu fazia aquilo. A coisa que tinha por detrás disso, que era o importante das pessoas falarem até hoje, sobre a prostituição que existe no Brasil, ninguém falou mais sobre isso”, disse.

E Marcelo definiu: “Porque, na verdade, o filme nunca foi polêmico. Polemizaram ele”. Em seguida, a apresentadora reclamou de como a obra foi divulgada: “E logo depois que eu comecei a trabalhar pra crianças, uma das coisas que me chocou bastante foi a maneira que as pessoas, as locadoras, começaram a vender o filme: eles botavam faixas assim ‘venham ver o que Xuxa faz com seus baixinhos’. E, aí, era pra você alugar o filme. E isso pra mim foi bastante pesado porque não tinha nada a ver”.

Em seguida, o ex-ator desabafou e relatou as consequências para sua vida: “Infelizmente aconteceu essa ‘polemização’ do filme e me tirou do circuito [da carreira]. Porque minha imagem iria se associar negativamente ao teu nome. Eu sofri isso (…) Me abafaram, me colocaram em um caldeirão, abafaram e acabou”, comentou, antes de continuar:

“Xuxa, era um mundo proibido, era um negócio que eu não podia fazer nada. E nem você. Acho que todas as pessoas que se negaram, que falaram não pra mim, nunca foram contra o Marcelo Ribeiro. De repente, se posicionaram de uma forma de dizer ‘eu não vou afrontar a Xuxa’”, avaliou.

Marcelo ainda revelou que tinha o sonho de seguir carreira: “Eu tinha, sim, o desejo de continuar, de prosseguir, de fazer mais trabalhos. Não tô falando de grana, não é isso, não. Tô falando de satisfação pessoal mesmo, porque é o que eu gosto de fazer e tive que aprender a não gostar mais. Tive que aprender a tocar a minha vida”.

Ainda emocionada com o que ouviu, Xuxa lamentou: “Sinto muito que você não tenha tido a possibilidade de ter crescido mais como ator. Sinto de verdade, queria deixar claro aqui pra você. Porque eu vejo, o seu trabalho é tão bonito, cara. Tudo o que você fez ali [em Amor, Estranho Amor] foi muito bonito. Gostaria que as pessoas vissem o filme. Gostaria que você tivesse muito essa oportunidade, pelo menos pra vc fechar o ciclo”.

E Marcelo respondeu: “Eu esperei muito esse momento, esperei demais, porque eu acho que devido às circunstâncias, devido a tudo que todos nós passamos, todas as histórias. O que era verdade, o que não era, eu acho que esse reencontro a gente se devia, independente de posição, do que for. A gente se devia pra realmente fechar esse ciclo. Abrir outro ou não, quem sabe?”.

Após o lançamento do segundo episódio, Xuxa falou com o Gshow: “Acho o seguinte: as pessoas que não viram o filme falam mal dele. Quem não viu não tem como falar porque é um assunto muito polêmico e muito atual. É uma virgem, uma menina, que é vendida por um político, para ser dada como presente”, afirmou.

E analisou: “É uma ficção, não é verdade. E muita gente acredita que aquilo é verdade. Então eu fico mais boba ainda com a ignorância das pessoas de usarem isso como se fosse uma verdade, não uma ficção”.

No fim da entrevista, a apresentadora contou o que espera para Marcelo: “Queria muito que as pessoas dessem chance para ele se mostrar como ator. Não sei nem se ele quer, mas é uma vontade minha. Porque, na realidade, ele também foi julgado, pré-julgado, culpado e tudo numa época que não poderia e nem deveria”.