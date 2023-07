Virei símbolo sexual sem nunca ter transado, diz Xuxa sobre quando era modelo

O seriado, dividido em cinco capítulos, deve tocar em outras polêmicas. Uma delas é a briga de Xuxa com Marlene Mattos, ex-empresária da apresentadora —as duas se reencontraram quase duas décadas após terem rompido sua relação de forma conturbada.

O documentário vai ainda falar da relação de Xuxa com Pelé, morto em dezembro, do namoro com Ayrton Senna, e do filme “Amor Estranho Amor”, acusado de ser pornográfico.