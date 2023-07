Vitão e produtor abrem ação para reconhecer paternidade de Nina, filha de Suelen

O cantor Vitão e o produtor Matuto divulgaram nas redes sociais na última quinta-feira (20) a contratação de um advogado e a abertura de uma ação conjunta para garantir o reconhecimento da paternidade de Nina, filha da modelo Suelen Gervasio. Como a modelo não realizou o exame de DNA durante a gestação, ambos os possíveis pais desejam realizar o teste logo após o nascimento.

“No Brasil, a ausência do nome do pai em certidões de nascimento é um problema imenso e precisamos levar o problema do abandono paterno a sério. Toda criança tem o direito de ter o nome do pai em seu registro, ter o pai participando do seu sustento, ser amada e, principalmente, ser cuidada pelo pai”, compartilharam os dois nas redes sociais.

O texto continua: “Por isso, nós, Vinícius e Victor, contratamos uma equipe multidisciplinar para que Nina tenha todos os seus direitos garantidos. Contratamos o Dr. Paulo Andreotti como advogado para ajuizar a ação conjunta de reconhecimento de paternidade de Nina, logo, ao nascer, respeitando que a mãe se recusou a fazer o exame antes do nascimento de Nina”.

O artista de 23 anos é indicado como pai da criança. Em abril, ele compartilhou nas redes sociais que esperava um filho, sem mencionar o nome da mãe, que foi posteriormente revelada como a modelo Suelen Gervasio. No entanto, conversas online entre Suelen e o produtor Matuto sugerem que ele seria o pai.

A modelo nunca confirmou a identidade do pai verdadeiro e recusou os pedidos de teste de DNA de ambos, por considerar que isso colocaria a gravidez em risco.

Após o anúncio de Vitão e Matuto, Suelen compartilhou nas redes sociais que, ao contrário do que alegam, os dois não assumiram a responsabilidade sobre Nina. “Teste de paternidade positivo ou negativo não diminuirá a responsabilidade do Victor diante dessa situação. Ambos não me procuraram para nada, mas se juntam para fazer texto e falar sobre paternidade”.

Anteriormente, a modelo havia dito nas redes sociais que o cantor não havia assumido a responsabilidade financeira sobre a filha: “a partir de hoje minha filha não tem pai. Quem quiser se candidatar, deposite um Pix”. Em resposta, Vitão alegou o contrário: “Já assumi gastos da Nina e da Suelen de mais de R$ 45 mil e ajuizei uma ação, antes do nascimento, oferecendo alimentos gravídicos, mesmo sem saber se sou o pai ou não”.