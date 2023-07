Vitão faz comunicado em conjunto com outro suposto pai de sua filha

Nesta quinta-feira (20/7), Vitão compartilhou em suas redes sociais um manifesto em conjunto com o outro suposto pai do seu filho com Suelen Gervásio. A modelo fez uma live na manhã de hoje, onde acusou o cantor pelo estresse que passou desde que ele divulgou publicamente a gravidez.

“Vou culpar o Vitão, sim, por cada estresse que passei na gravidez. Foi horrível para mim [quando ele anunciou que seria pai]. A pressão foi a 17, parei no hospital duas vezes para tomar remédio na veia quando ele disse que era o pai. Pai de m*rda”, disse a moça.

Para rebater, Vitão e Matuto falaram sobre o caso e que vão realizar o exame de DNA assim que a criança nascer. Os músicos se uniram e contrataram uma equipe multidisciplinar para acompanhá-la. “Toda criança tem direito de ter o nome do pai em seu registro, ter o pai participando do seu sustento, ser amada e principalmete ser cuidada pelo pai”, diz um trecho do texto.

Um advogado também foi nomeado para ajuizar uma ação conjunta de reconhecimento de paternidade. Nina, a menina que Suelen espera, será registrada pelo pai biológico, que assumirá todas as responsabilidades. “Qualquer um de nós que for pai biológico de Nina, assumirá todos os cuidados paternos dela. Nossa equipe e nosso advogado sempre estiveram e continuarão abertos ao diálogo”, destacaram.