Vitão rebate falta de ajuda financeira à suposta filha e diz que já gastou R$ 45 mil com bebê

Após Vitão receber críticas da modelo Suelen Gervásio, grávida de uma suposta filha dele, e de ser vetado por ela de ver o parto da criança que está para nascer, o cantor resolveu ir às redes sociais para rebater comentários que deixam sua “intimidade exposta de modo injusto na internet”.

Suelen fez um desabafo reclamando de uma suposta ausência do artista durante a gestação. Em resposta, Vitão contou detalhes de como conheceu a moça e das providências que teria tomado ao ficar sabendo que ela havia engravidado.

“Tive relações com a Suelen no final do ano passado, por mais ou menos um mês. Em janeiro desse ano, ela me ligou dizendo que estava grávida e que eu era o pai. Rapidamente tomei todas as providências e responsabilidades que acreditei que um pai deveria tomar sabendo de uma gravidez: levei a mãe para dentro da minha casa para conhecer meus familiares e amigos, passei a ir frequentemente na casa dela para cuidar dela e da situação”, iniciou.

“Comecei a ir com ela nas consultas médicas, exames de ultrassom e fiz um plano de saúde para ela e Nina [bebê]. Desde o começo, tive conversas com Suelen, deixando claro que não queria ter um relacionamento sério, que estava assumindo minha paternidade, estando perto como pai e amigo”, emendou.

Segundo Vitão, após um pequeno período, ela teria dito a ele que existia uma dúvida a respeito de quem seria o verdadeiro pai da menina e que, mesmo assim, o cantor teria resolvido esperar até o nascimento sem a necessidade de um teste de DNA.

Ele contesta que seja ausente, sobretudo financeiramente. “Já assumi gastos da Nina e da Suelen de mais de R$ 45 mil e ajuizei uma ação, antes do nascimento, oferecendo alimentos gravídicos, mesmo sem saber se sou o pai ou não.”

Vitão afirma que já conversou com o outro suposto pai e que os dois teriam definido que vão assumir juntos a criação da garota depois do resultado do DNA.

“Há mais de um mês Suelen vem falando com frequência na internet, dizendo que eu nunca ajudei em nada, me acusando de inverdades, desrespeitando minha família e expondo minha possível filha. Sempre sonhei em ser pai e estou me preparando de todas as formas para ser o melhor pai possível”, completou o músico.

MODELO RECLAMA DE FALTA DE AUXÍLIO

A modelo Suelen Gervásio, que também é irmã do ator Rafael Zulu, se pronunciou após ser criticada por publicar uma lista com itens que ainda faltavam do enxoval do bebê. Suelen pediu presentes para seus seguidores e alfinetou Vitão.

“Recebo diariamente ofensas e xingamentos por conta da pessoa que apareceu na mídia falando bonito e dizendo que é ‘pai’, e no off está fazendo igual a muitas pessoas fazem comigo”, começou ela dando a entender que a relação com Vitão é difícil.

“Pai é escolha! Sim, compro roupas caras e baratas para a minha filha, porque sou eu que pago! Cada coisinha que ela tem, quem compra sou eu. Sem R$ 1 do ‘pai’ que nunca comprou nada para a bebê”, disparou.

Suelen afirma que o comportamento de Vitão teria mudado quando a gravidez se tornou pública e o acusou de não querer assumir a paternidade da criança. “Ele expressa o desejo de que ‘essa criança’ não seja dele! É assim que ele se refere à bebê”, disse