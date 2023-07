Vivendo maré de azar, Neymar é multado em R$ 16 milhões

A Secretaria de Meio Ambiente chegou até a propriedade do camisa 10 da Seleção, após uma denúncia anônima feita no dia 22 de junho. Os últimos dias não têm sido favoráveis para o craque. Desde que a coluna noticiou, com exclusividade, que a blogueira Fernanda Campos afirmou ter tido um affair com o atleta na véspera do Dia dos Namorados (11/6), outras mulheres também revelaram que sofreram investidas do noivo de Bruna Biancardi. Tanta exposição acabou rendendo um pedido de desculpas para a influenciadora, dias antes do chá revelação do casal, que estão à espera de Mavie.

Entenda o caso:

Um dia depois de ter a obra da sua mansão interditada e autuada, Neymar inaugurou o lago que fica na propriedade de Mangaratiba, Costa Verde do Rio, no dia 23 de junho. Inconformado com a restrição, Neymar Santos, pai do jogador, chegou a receber voz de prisão, após desacatar a secretária do Meio Ambiente, Shayenne Barreto.

Ignorando completamente as recomendações dos órgãos fiscalizadores e da Polícia Civil, o jogador mergulhou e fez imagens para o desafio Genesis Experience 4, reality show da empresa Genesis Ecossistemas, que assinou o projeto, como a coluna havia contado anteriormente. Ele ainda posou para fotos, deu autógrafos e interagiu com as pessoas que estavam presente no local.

Essa coluna de seis leitores já havia noticiado que a inauguração do lago aconteceria nesta sexta-feira (23/6), porém como a área de lazer estava fechada, a festa foi adiada. Porém, nada impossibilitou do craque da Seleção Brasileiro receber a equipe responsável pela construção, entre alguns amigos, na parte do imóvel que deveria estar fechada e sem uso.

De acordo com o G1, a Prefeitura informou que o embargo foi uma “medida cautelar para parar a degradação, e que o trâmite processual agora é a elaboração de um relatório de fiscalização, que segue para análise jurídica”.

“Um juiz que definirá a exigibilidade das licenças cabíveis e as infrações a serem aplicadas. Somente após o parecer jurídico, que o requerente/infracionado poderá entrar com o pedido de regularização ambiental”, completou em nota oficial.

Sobre o Genesis Experience 4:

O projeto ambicioso é apresentado nas redes sociais como um reality show, onde mostram todas as etapas da transformação. O objetivo, na mansão do jogador que fica em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, era construir um enorme lago artificial, de mil metros quadrados, em apenas 10 dias e 9 noites.

“Estou animado, achei o projeto animal, estou bem feliz”, afirmou Neymar em vídeo da empresa. Em outras imagens, da finalização do lago, ainda é possível conferir Neymar Pai fazendo uma oração ao lado do proprietário da companhia, Ricardo Caporossi. Foram através desses vídeos que a Secretaria de Meio Ambiente recebeu as denúncias de crimes ambientais.

Nas infrações encontradas foram constatados desvio de curso de água; captação de água de rio sem autorização; captação de água para lago artificial; terraplanagem; escavação; movimentação de pedras e rochas sem autorização; e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.