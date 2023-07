Volkswagen usa IA para unir Elis Regina e Maria Rita em dueto; veja

A Volkswagen anunciou a chegada do ID.Buzz, a Kombi elétrica, ao Brasil. Em campanha publicitária, a marca alemã usou tecnologia de inteligência artificial para criar um comercial com a cantora Elis Regina, falecida em 1982, e a sua filha, a também cantora Maria Rita. Ambas aparecem cantando juntas a música ‘Como Nossos Pais’, composta por Belchior e eternizada por Elis.

O vídeo, que já foi divulgado nas redes sociais da marca, foi exibido pela primeira vez em comemoração de 70 anos da Volkswagen no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Diante de 5 mil pessoas, entre funcionários e convidados, a apresentação ainda contou com a presença de Maria Rita, que também cantou ao vivo a canção e se emocionou bastante – a cantora chegou a chorar abraçada com Ciro Possobom, CEO da VW do Brasil.

A técnica utilizada, conhecida também como “deep fake”, aplica IA para criar conteúdos realistas. No caso, foi produzida pela agência AlmapBBDO.

No vídeo, Elis Regina aparece dirigindo uma Kombi do modelo clássico, enquanto Maria Rita está, simultaneamente, ao volante da ID.Buzz, que é a Kombi elétrica. O slogan que a marca usou para fazer o retrato foi: “Volkswagen, sucesso que passa de geração em geração”.

A referência à MPB não parou por aí, uma vez que a Volkswagen também disse que “o novo sempre vem”, tal como a música composta por Belchior em 1976. Além dessas imagens, a Volkswagen reproduziu outras, onde aparecem clássicos como Fusca, Gol e companhia.

A junção de ferramentas com a ajuda de uma tecnologia de redes neurais artificiais possibilitou criar uma mistura perfeita entre o rosto real da dublê e a imagem recriada de Elis; a ação usa a voz original da cantora. Esse é um presente que a Volkswagen oferece em sua celebração de 70 anos: um dos maiores encontros intergeracionais da música e dos automóveis- Livia Kinoshita, gerente executiva de Marketing Comunicação da Volkswagen do Brasil e SAM.

A tecnologia também será utilizada no The Town, festival de música que conta com o patrocínio da marca alemã, que será realizado em setembro de 2023, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). A própria Maria Rita será uma das atrações.

Como é o ID.Buzz, confirmado para o Brasil

-Será comercializada na América do Sul e virá importada. Os preços ainda não foram divulgados

-O ID.Buzz faz parte da linha ID, que usa uma plataforma modular produzida para diferentes tipos de elétricos. O ID.4, também lembrado no evento, já havia sido anunciado para o Brasil em evento na fábrica de São Bernardo do Campo (SP)

-A ‘Kombi’ divide com os irmãos diversas tecnologias, além da plataforma. Isso inclui o assistente pessoal que responde a comandos de voz, o mesmo volante e o painel de instrumentos minimalistas e apenas com o necessário de informações

-Herdado dos demais elétricos também foi o sistema de luzes de LEDs com a tecnologia IQ Light, presente na versão mais cara do Taos aqui no Brasil também, pacote ADAS de segurança ativa e passiva, com itens como frenagem autônoma e ACC adaptativo, entre outros

-Como a Kombi original, o ID.Buzz mantém apenas a tração traseira e com motor montado no eixo traseiro. De acordo com a Volkswagen são 203 cv (150 kw) que podem chegar, num ponto de pico, a 231 cv, e tem uma bateria de íons de lítio com capacidade de 77 kWh que fica alojada no assoalho, como nos demais elétricos

-Do utilitário original, o ID.Buzz também traz a inspiração com as cores vibrantes para a carroceria e a opção mais desejada de todas, a bicolor, ou popularmente chamada de “saia e blusa” no Brasil