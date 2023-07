“Vou honrar a missão”, diz nova procuradora-geral do Estado em cerimônia de posse

A nova procuradora-geral do Acre, Janete Melo d’Albuquerque Lima, tomou posse nesta segunda-feira (17), no Memorial dos Autonomistas. Janete foi nomeada pelo governador Gladson Cameli na última semana e assume o cargo que antes era ocupado por Marcos Motta.

“É com muita honra que eu recebi o convite para o cargo de procuradora-geral e a minha expectativa é fazer o melhor trabalho que eu puder, tanto pela instituição, como pelo meu estado”, disse ao ContilNet.

Servidora de carreira no órgão, Janete destacou a importância de instituições permanentes como a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

“Tenho 21 anos de carreira, me sinto hoje uma pessoa preparada para conduzir a instituição no momento em que passou por uma grande reforma, uma obra que antes a gente não tinha. Estamos próximos de implantar um novo sistema de controle de processo da eficiência na nossa atuação. Então, assumir a procuradoria neste momento, muito me honra. Eu quero dar o meu melhor e fazer com que a procuradoria cumpra sua missão, que é a de concretizar as políticas públicas que o governo do estado programa em prol da população”, diz.

A nova Procuradora-Geral do Estado conta que recebeu com muita felicidade, mas também com senso de responsabilidade o convite. “Eu vou dignificar o cargo a mim confiado. Vou honrar a missão de levar adiante o trabalho da procuradoria, dentro da legalidade e de forma proba, porque nossa sociedade merece o melhor da advocacia pública do Estado”, finalizou.

A posse da nova procuradora-geral do Estado contou com a presença do governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza Assis, secretários de governo e diversas autoridades.