Wendell Barbosa desiste da disputa do Campeonato Mundial em Abu Dhabi

A paratleta Wendell Barbosa confirmou nesta sexta, 28, a desistência da disputa do Campeonato Mundial de ParaJiu-Jitsu, competição programada para Abu Dhabi no mês de novembro. As questões profissionais e a falta de apoio foram determinantes para a ausência em uma das principais competições do mundo.

“Tenho meus negócios e ficar ausente por mais de 15 dias é muito complicado. O investimento para lutar uma competição deste nível é altíssimo e no Acre não existe apoio do município (Rio Branco) e do Estado. Nesses momentos é preciso pensar com a razão”, declarou o paratleta.

Outros torneios

Wendell Barbosa segue com os treinamentos na academia Atitude, mas a participação em outros eventos em nível nacional e estadual não estão confirmadas. “Os treinos são parte da minha rotina e serão mantidos. Quanto aos outros torneios é muito difícil definir neste momento. Quero lutar e se for possível conciliar será perfeito”, comentou Wendell Barbosa.