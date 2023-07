Xapuri ganha prêmio no Congresso Nacional do CONASEMS em Goiânia

Na última terça-feira (18), Xapuri levou a melhor experiência do Estado do Acre, na premiação do 18° Mostra BRASIL aqui tem SUS, no XXXVII Congresso do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, com o projeto “EQUIPE DE REFERÊNCIA MUNICIPAL EM SAÚDE MENTAL”, sendo autora a enfermeira Agda Menezes Cabral. O evento aconteceu no Teatro Rio Vermelho, no Centro de Convenções Goiânia.

“O SUS é um dos sustentos da vida humana, e promover ações em saúde é gratificante a nós e a população xapuriense. Parabenizo nossos servidores da Secretaria Municipal de Saúde em nome do secretário, Daniel Lima, e dos autores dos projetos vencedores, Agda (enfermeira) e Cacau (Técnico em Enfermagem)”, destacou Bira Vasconcelos, prefeito de Xapuri.

Além de certificação, a experiencia vencedora irá participar do Projeto “Webdoc Brasil, aqui tem SUS”, que mostra as experiências exitosas das secretarias municipais de saúde de todas as regiões do país.”

Foto: ReproduçãoO secretário Daniel Lima afirma está muito feliz com esse prêmio: “É o reconhecimento justo ao grande trabalho desenvolvido por nossos profissionais da atenção primária, e por toda gestão da secretaria municipal de saúde de Xapuri. Isso comprova que estamos no caminho certo. Iremos continuar buscando melhorar nossa estrutura de saúde, junto ao Ministério da Saúde pela implantação de um CAPS em Xapuri, ampliando ainda mais a oferta dos serviços à população e proporcionando melhores condição de trabalho possível para nossos profissionais”.