Xuxa e Ayrton Senna: relembre a história de amor da apresentadora com o piloto

Em recente entrevista, Xuxa revelou que seu relacionamento com Ayrton Senna a ajudou a curar de traumas que Pelé tinha deixado. De acordo com a apresentadora, foi com o piloto de Fórmula 1 que ela se “descobriu como mulher”.

“Ele [Ayrton] sabia, quando a gente ia transar ele perguntava: ‘Quem te falou isso? Quem botou isso na sua cabeça?’. E eu: ‘Ué, a única pessoa que eu tive por seis anos’. Ele falava: ‘Não, está tudo errado, vamos começar de novo’”, contou Xuxa.

Relembre o relacionamento de Ayrton Senna e Xuxa

Xuxa e Ayrton Senna se relacionaram de forma relativamente rápida. Os dois começaram a namorar no final de 1988 e ficaram juntos até meados de 1991. Na época, os dois revelaram que o motivo do fim do relacionamento teria sido por conflitos de agenda dos dois.

Aliás, antes mesmo dos dois assumirem o relacionamento publicamente, Xuxa recebeu Senna em um especial de Natal do “Xou da Xuxa”, em 1988. “Ele é meu verdadeiro amigo, uma gracinha. E eu sei que vocês vão curtir de montão. É um vencedor, é uma grande pessoa: Ayrton Senna”, afirmou, na época.

De acordo com a apresentadora, os dois eram muito parecidos em relação a gostos e atitudes. “Eu não estava preparada para essa pessoa que veio falando o que eu queria ouvir, fazendo as coisas que eu queria fazer, num momento em que eu estava dando muita importância ao meu trabalho. E pensei que mais à frente poderia acontecer de a gente se encontrar”, contou a Rainha dos Baixinhos, por fim.

Anteriormente, Xuxa chegou a falar que Ayrton Senna foi o grande amor de sua vida. Além disso, ela revelou que dias antes do seu falecimento, chegou a pensar em conversar com o piloto para se declarar. Na época, Senna estava namorando outra apresentadora, Adriane Galisteu.

Ayrton Senna faleceu no dia 1° de maio de 1994 em um acidente no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.