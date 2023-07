Xuxa nega sexo com Marlene Mattos e diz que ela a impedia de se relacionar

Xuxa, 60, negou os rumores de que ela e sua ex-empresária, Marlene Mattos, tenham mantido uma relação sexual quando trabalhavam juntas. A apresentadora destacou que, embora tenham sido bastantes próximas por anos, elas jamais se envolveram sexualmente e mantiveram uma relação estritamente profissional. As declarações aconteceram no podcast Quem Pode, Pod.

“Meu relacionamento com ela foi profissional, que todo mundo acha que foi sexual. É difícil as pessoas entenderem, porque eu realmente entreguei minha vida nas mãos dela, eu me dei por completo, eu acreditei nisso, e acho que realmente ela também cuidava muito de mim porque eu era o trabalho dela, mas ela não gostava de mim como eu gostava dela”, contou.

A artista ressaltou que sua relação com Marlene se tornou “tóxica”. “Ela entrou na minha vida normal, numa boa, e aos pouco foi indo… Nem ela sabia o quanto podia ir, eu fui deixando, fui acreditando que ela era o melhor pra mim, chegava uma hora que [ela dizia] ‘não senta assim, não quero que você fale com essa pessoa, que coma assim’.”

Xuxa destacou que não quer culpar unicamente Mattos porque ela foi permissiva com a ex-empresária. “Parece que eu falando assim estou colocando toda a culpa no colo dela, e na realidade ela não me obrigou a fazer nada, eu deixei ela fazer isso, depois parecia uma obrigação, porque eu fazia tudo que ela queria e a coisa começou a virar uma obrigação.

A apresentadora também contou que a ex-empresária a impedia de se envolver sexual e amorosamente com outros homens. “Marlene não deixava ninguém chegar perto, e deixava claro que um cara estar do meu lado tinha que oferecer mais do homem. Era um negócio muito esquisito”, afirmou.