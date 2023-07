Zé Celso é internado com queimaduras no corpo; ele foi retirado do quarto em chamas

Como está o estado de saúde de Zé Celso?

As primeiras informações são de que o dramaturgo teria se queimado após um incêndio provocado pelo aquecedor ou pelo ar condicionado de sua casa. Três outras pessoas também teriam se ferido, mas com menos gravidade e estão sendo atendidas em um posto de saúde. Seu marido Marcelo Drummond, o ator Victor Rosa e um cuidador.

Victor foi o responsável por puxar o dramaturgo, que estava deitado no chão com muitas queimaduras. O apartamento de Zé Celso fica em bairro próximo do Hospital das Clínicas. Oito viaturas foram chamadas ao local no momento do acidente, ocorrido na parte da manhã.

De acordo com vizinho que não quis se identificar, o fogo começou nos apartamentos 62 e 63, que são unidades conjuntas, por volta das 7h30. O prédio do dramaturgo e diretor de teatro fica na Rua Achilles Masetti, no Paraíso, Zona Sul da capital.

Os bombeiros chegaram por volta das 8h. Oito viaturas atuaram na ocorrência e o fogo só foi extinto por volta das 10h. Segundo relatos de moradores do prédio, o fogo começou devido a um curto-circuito no ar condicionado.

O apartamento está interditado e a perícia, que deve ser realizada nas próximas horas, vai determinar a causa do incêndio. O prédio, de seis andares, foi completamente evacuado enquanto os bombeiros trabalhavam. Quem é Zé Celso?

Nascido em 1937, Zé Celso é considerado um dos principais dramaturgos do país, tendo se tornado um dos maiores nomes do meio a partir dos anos 60 ao liderar o Teatro Oficina, em São Paulo.

Em nota, o Teatro Oficina informou que as outras três pessoas que estavam no apartamento estão sob observação médica, inclusive o marido de Zé Celso, Marcelo Drummond. O cãozinho de estimação do dramaturgo, chamado Nagô, também está em uma clínica veterinária em observação.